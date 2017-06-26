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Ужасные воспоминания от посещения Латвии остались у литовского телевизионного журналиста Эдварда Жичкуса. Он вместе с друзьями в центре Риги в Янову ночь попал в потасовку и больше всего был удивлен равнодушием окружающих людей. Об этом сообщает портал Kasjauns.lv.

Эдвард вместе с друзьями, гуляя по набережной, заметил, что они привлекли внимание русскоговорящих парней, который начали вслух обсуждать их национальность.

По словам потерпевшего, на словесную перебранку времени ушло немного, так как гостей столицы сразу же начали бить.

“Долго думал, что написать. Надо ли вообще это делать? По-моему, все-таки надо. Вчера был отличный день, так как латыши праздную Янову ночь лучше нас. И, конечно, этот замечательный день - большая заслуга была моих суперских друзей. Выбит зуб, рассечена губа, боль в челюсти. Душа тоже задета. Что случилось? Эту ситуацию сложно описать. Несколько горилл были по лицу, девушку били. Отморозки есть везде. Но о них писать не хочу, буду писать о безразличии окружающих, которых в момент атаки было достаточно. Когда все бросились бежать и прыгать по машинам, никто не среагировал, не помог, не позвони л в полицию. И это в сама центре Риги. Печально. Больно из-за отсутствия человечности. Несколько месяцев назад в Варшаве мы с друзьями бросились защищать мужчину, которого избивали. Там в дело шли и кулаки, и клюшки. И мы его отстояли, так как другие не могли. На мой взгляд, мы не можем позволять другим издеваться над людьми в своем присутствии. Но оказывается, что равнодушие еще более болезненный удар, нежели удар кулаком”, - написал на своей странице в соцсетях Эдвард.