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Этим летом десять пар в Риге решили пройти курсы для новобрачных, пишет NRA.lv. По словам руководителя общества поддержки семьи Svētās Ģimenes Māja Инесе Швекле, это высокий показатель.

По ее словам, всего за этот год курсы прошли уже 40 пар, поэтому вопроса об из надобности не возникает.

"К нам приходят и уже женатые пары, чтобы привести в порядок свои отношения, упорядочить их. В профессионализме лекторов тоже сомневаться не приходится - у них есть образование и опыт, которым они могут делиться" , - рассказывает она.

Социальный педагог, специалист по развитию детей и лектор на курсах для новобрачных Винета Прейса считает, что молодые пары должны использовать возможность получить жизненный опыт.

"Надеюсь, люди будут использовать возможность пройти бесплатные курсы. Это возможность познакомиться друг с другом ближе, поговорить", - отмечает она.

Всего в этом году при поддержке Министерства юстиции планируется обучить 50 пар. Программа длиться 24 академических часа, во время которых будущих супругов учат планировать семейный бюджет, рассказывают о законодательных, психологических и этических аспектах брака, о правах и обязанностях родителей.

Напомним, в октябре 2015 года Минюст информировал, что "успешно завершился пилотный проект программы, в рамках которой пять пар посетили курсы, а самоуправлению было предложено утвердить данную программу".