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Предприятие Rīgas siltums информирует – в среду, 5 июля будет проводиться гидравлическая проверка тепловых сетей теплоцентрали Daugavgrīva. В связи с этим, в домах микрорайона Даугавгрива не будет горячей воды.

Чтобы, в случае аварии, исключить попадание горячей воды в окружающую среду, перед началом гидравлической проверки температура воды будет снижена ниже +45 градусов. В связи с этим в отдельных домах температура воды понизится уже во вторник вечером.

Во время проведения гидравлической проверки тепловые сети являются объектом повышенной опасности – давление теплоносителя в сетях достигает 16 атмосфер.

Предприятие Rīgas siltums (RS) просит жителей незамедлительно сообщать о всех случаях утечки теплоносителя по бесплатному круглосуточному телефону Службы помощи клиентов 80 0000 90.

RS приносит свои извинения за доставленные неудобства!