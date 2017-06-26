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Восьмиклассник Литенской основной школы регулярно сталкивается с грубостью со стороны своего учителя. По словам матери школьника, в течение полугода ее сына называли наркоманом, дебилом и идиотом. Об этом сообщает портал Kasjauns.lv.

"В этом учебном году в адрес моего сына от учителей доносились нецензурные слова. Если тема урока не была достаточно объяснена, то его называли придурком и выгоняли из класса. Кроме того, его называли еще и выродком. Это нормально?", - задается вопросом мать восьмиклассника.

По ее словам, сами ребята находятся в шоке от происходящего в школе.

"Разве такие преподаватели могут работать с детьми? И имеет ли право учитель задевать ребёнка и его семью? После подобного мой ребенок не желает вообще посещать школу. Во время контрольных работ учителя ему открыто говорят, что он может писать работу как угодно, ведь в любом случае ему поставят двойку", - рассказывает мама.

Она также добавила, что сыну не дают улучшать свои оценки, так как учителя уже мысленно оставили его на второй год.

"Стоит ли учителю хвастаться тем, что он своему воспитаннику поставил 12 колов? Я считаю, что такие оценки свидетельствуют о качестве работы самого учителя", - говорит женщина.

Однако мама не отрицает того факта, что ее сын действительно не является образцом для подражания.

"Иногда он курит и опаздывает на уроки. Но тем не менее, это не может оправдать подобное поведение учителей", - отметила она.

В свою очередь, директор школы Сармите Лоцане назвала отношения ученика и учителя "игрой в одни ворота".

По ее словам, вышеупомянутая учительница литературы отрицает обвинения в том, что использовала нецензурные слова.

Школа совместно с семьёй намерена урегулировать разногласия, встретившись на собрании.

Госслужба качества образования уже начала проверку в школе. Обстоятельства выясняются.