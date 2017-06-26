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Летом существенно возрастает пассажиропоток аэропорта «Рига», поэтому путешествующих предупреждают: регистрация и проверка безопасности могут занять больше времени, чем обычно. И приезжать в аэропорт лучше за два часа до вылета.

В мае этого года аэропорт «Рига» поставил очередной рекорд, обслужив на 10,8% пассажиров больше, чем годом ранее - 528 тысяч человек. Это означает, что в среднем его услугами пользовались 600 человек в час или 15-20 тыс. пассажиров в день.

Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями перегруженного аэропорта.

Labrīt, lidosta "Rīga"! Šī ir rinda uz drošības kontroli? Tiešām neveiksmīgs joks... pic.twitter.com/lInyQrGb0C — Andris Strazds (@Andris_Strazds) June 26, 2017

Как заявила агентству LETA представитель аэропорта Лаура Карните, аэропорт уже работает над тем, чтобы в рамках имеющейся инфраструктуры увеличить пропускную способность – открыты дополнительные линии проверки безопасности, скоро будут удлинены столы на проверке безопасности, чтобы пассажиром было удобнее подготовиться к досмотру.

Регистрация на многие рейсы уже начинается за 2,5 часа до вылета. Однако по-настоящему проблему поможет решить только новый терминал аэропорта, который будет построен в течение пяти лет вместе с железнодорожной станцией проекта Rail Baltic.

Аэропорт «Рига» является крупнейшим узлом авиасообщения в странах Балтии. В зимний сезон из него осуществляются полеты по 60 направлениям, а в летний – почти по 90. В 2016 году аэропорт «Рига» обслужил 5,4 миллиона пассажиров, что составляет почти 45% от общего пассажиропотока Литвы, Латвии и Эстонии.