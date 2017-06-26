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В понедельник в некоторых районах Латвии ожидается сильный ветер, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Рижском порту зафиксирован ветер скоростью в порывах до 22 м/с, в Салацгривском порту - 24 м/с. Сильный шквалистый ветер во время дождя и грозы был и в других районах на западе Видземе.

До 12.40 в Сигулдском крае зафиксированы гроза и молнии.

По оперативным данным предприятия Sadales tīkls, около полудня в Видземе было около 50 аварийных отключений электросетей.