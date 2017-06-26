Синоптики предупреждают об усилении ветра
Общество | 26 июня 2017 года, 13:33
В понедельник в некоторых районах Латвии ожидается сильный ветер, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Рижском порту зафиксирован ветер скоростью в порывах до 22 м/с, в Салацгривском порту - 24 м/с. Сильный шквалистый ветер во время дождя и грозы был и в других районах на западе Видземе.
До 12.40 в Сигулдском крае зафиксированы гроза и молнии.
По оперативным данным предприятия Sadales tīkls, около полудня в Видземе было около 50 аварийных отключений электросетей.