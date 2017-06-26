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36-летний рижанин Евгений Васильев, житель микрорайона Ильгюциемс, объявленный в розыск близкими 12 мая 2017 года, нашелся. Жив, здоров, с ним все в порядке.

Добровольцам Bezvests.lv сообщили об этом родные. Оказалось, он решил поехать в Елгаву и работал на кладбище при монастыре.

Всем, кто помогал искать и активно делился информацией, большое спасибо!

Напомним, что 36-летний рижанин Евгений ВАСИЛЬЕВ, житель микрорайона Ильгюциемс пропал 12 мая 2017 года. 9 мая 2017 года вышел из дома, с 12 мая 2017 года о нем нет никаких известий. При себе были документы - паспорт, банковские карточки.