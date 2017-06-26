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Празднования Лиго в Риге посетили около 100 000 человек, среди которых рижане, гости из латвийских городов и краев, а также иностранные туристы.

Праздник отмечали на набережной 11 ноября. Каждый желающий мог присоединиться к празднованию на "Рижском подворье", "Танцевальной площадке", "Песенном павильоне", "Дворе ремесленников", "Игровом сквере" и "Улице лакомств".

Гости могли петь, танцевать и лакомиться традиционными лиговскими вкусностями.

Многолюдно было и на Дзегушкалнсе, где гости вместе с Яновым отцом и Яновой матерью постигали латышские народные традиции – плели венки, участвовали в ритуале разжигания костра, пели песни и танцевали.