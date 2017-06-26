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На состоявшихся сегодня переговорах Министерства здравоохранения и Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) не было достигнуто соглашение, поэтому 3 июля начнется забастовка семейных врачей, сообщила президент ЛАСВ Сармите Вейде.

"Увы, соглашение с Минздравом сегодня не достигнуто, так как его предложение было таким же, как раньше, и никаких шагов навстречу сделано не было. Мы остаемся каждый на своих позициях, поэтому переговоров больше не будет, и 3 июля в 12 часов в Латвии начнется забастовка семейных врачей", - сказала она.

Сегодня, возможно, удалось договориться только о повышении зарплат медсестрам, если это соглашение утвердит Ассоциация медсестер, добавила Вейде.

Начинающаяся 3 июля забастовка будет бессрочной и продлится до тех пор, пока с правительством не удастся договориться по выдвинутым семейными врачами требованиям.

"Уже создан забастовочный комитет, который на этой неделе сообщит о том, как во время забастовки будет обеспечиваться обслуживание пациентов", - сообщила она.

Как Вейде рассказала ранее, предложение Министерства здравоохранения далеко от выдвинутых Латвийской ассоциацией семейных врачей (ЛАСВ) забастовочных требований.

Во время переговоров с Минздравом выкристаллизовались пункты, по которым и семейные врачи, и Минздрав могли бы пойти навстречу друг другу, однако соглашение достигнуто не было, рассказала она. Следующего предложения Минздрава ЛАСВ ожидала 26 июня, во время повторной встречи их представителей.

Больше всего мнения Минздрава и семейных врачей расходятся по двум вопросам. Это увеличение платежа капитации и предусмотренное реформой системы здравоохранения создание общих практик семейных врачей.