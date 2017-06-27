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Пользователь Facebook Артур Понятовский на своей странице опубликовал фото и видео аварии, случившейся в Даугавпилсе. Автомобиль врезался в дом за три минуты до того, как из здания был вынесен ребенок. Мужчина считает, что малыша буквально "оберегают ангелы".

Автор публикации был недоволен тем, что ни пожарные, ни спасатели не торопились вытаскивать машину из стены дома. Транспортное средство было эвакуировано с территории только спустя 21 час.