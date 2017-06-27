Машина въехала в дом в Даугавпилсе, едва не убив ребенка (1)

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Общество | 27 июня 2017 года, 07:33

Пользователь Facebook Артур Понятовский на своей странице опубликовал фото и видео аварии, случившейся в Даугавпилсе. Автомобиль врезался в дом за три минуты до того, как из здания был вынесен ребенок. Мужчина считает, что малыша буквально "оберегают ангелы".

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Автор публикации был недоволен тем, что ни пожарные, ни спасатели не торопились вытаскивать машину из стены дома. Транспортное средство было эвакуировано с территории только спустя 21 час.

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Комментарии 1
это не машина, 23 минуты назад
это - BMW
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