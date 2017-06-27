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В Латвии сокращается потребление молочных продуктов. Об этом сообщил вице-президент по стратегии и развитию бизнеса молокоперерабатывающего предприятия Food Union Нормунд Станевич.

"Раньше каждый житель в год потреблял в среднем 200 кг молочных продуктов, сейчас уже 180 кг. Но хорошая новость состоит в том, что потребитель в большей степени открыт для новых продуктов. В потребительскую корзину уже не входят только молоко, сливки и сливочное масло", - рассказывает Станевич.

Однако, он отмечает, что латвийцы стали больше уделять внимание качеству продуктов, что не может не радовать.