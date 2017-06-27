Общество |

Группа латвийских активистов, возглавляемая Андой Борисовой, отправила письмо президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой аннулировать депутату Сейма Эдвину Шноре (VL-TB/LNNK) визу и не пускать его в страну. Об этом на своей странице Facebook написал политический активист Владимир Линдерман.

Причиной для такого заявления послужила статья политика, в которой он сравнивает русских, не желающих уезжать из страны, со вшами.

В свою очередь, сам Шноре в интервью радио Baltkom заявил, что подобная инициатива со стороны активистов его не пугает.

"Что тут комментировать? Они активисты, вот пусть и активничают. Думаю, у меня останется возможность въехать в Белоруссию. Хочу подчеркнуть, что эту же цитату Алфреда Берзиньша в своих трудах использовал и историк Мартиньш Вирсис - посол Латвии в Белоруссии. Кстати, в том же контексте оценки советской оккупации", - сказал Шноре.

5 июля этого года в Минске состоится первое пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, где Шноре будет возглавлять латвийскую делегацию.