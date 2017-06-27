Латвийские активисты требуют запретить Шноре въезд в Белоруссию (7)

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Общество | 27 июня 2017 года, 09:10

Группа латвийских активистов, возглавляемая Андой Борисовой, отправила письмо президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой аннулировать депутату Сейма Эдвину Шноре (VL-TB/LNNK) визу и не пускать его в страну. Об этом на своей странице Facebook написал политический активист Владимир Линдерман.

Причиной для такого заявления послужила статья политика, в которой он сравнивает русских, не желающих уезжать из страны, со вшами.

В свою очередь, сам Шноре в интервью радио Baltkom заявил, что подобная инициатива со стороны активистов его не пугает.

"Что тут комментировать? Они активисты, вот пусть и активничают. Думаю, у меня останется возможность въехать в Белоруссию. Хочу подчеркнуть, что эту же цитату Алфреда Берзиньша в своих трудах использовал и историк Мартиньш Вирсис - посол Латвии в Белоруссии. Кстати, в том же контексте оценки советской оккупации", - сказал Шноре.

5 июля этого года в Минске состоится первое пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, где Шноре будет возглавлять латвийскую делегацию.

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Комментарии 7
Не Лоялен1 час назад
Вот меня наш суд просто убивает!Куча народа подало на него жалобу!А этому выродку только пальчиком пригрозили!Я конечно изначально был уверен в том что не хрена этому фашисту не добитому не сделают!Ибо у нас во власти таких как он каждый 3 если не второй!Но рассчитывал что ему все таки хотя-бы для отвода глаз штраф вломят!Вся Латвия почти видит в его высказывании в адрес русских,разжигание межнациональной розни,ПБ не видит!Это очередной раз только доказывает что в Латвии приветствуется фашизм!
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Обыватель1 час назад
В Белоруссии могут не понять такого "руководителя латвийской делегации". Не стоит портить отношения с соседями. Высказывания Шноре перешли грань морали.
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GM1 час назад
Такого надо держать в плотно закрытой бетонной комнате.Проводить ежедневный осмотр врача,выводить под охраной......Он хуже, чем "обезьяна с гранатой".
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