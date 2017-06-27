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Более высокая ставка подоходного налога с населения (ПНН) будет применяться только к той части доходов, которая превышает 20 000 евро. Об этом сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Марис Кучинскис.

Например, если доход человека составляет 22 000 евро в год, то за эту сумму ему нужно будет заплатить налог по более низкой ставке 20%, а за 2 000 евро сверх этой суммы - по ставке 23%.

Аналогично ПНН будет взиматься с суммы, превышающей 55 000 евро.

Премьер отметил, что проигравших в результате введения дифференцированной ставки ПНН не будет. Ничего не потеряют и люди, которые получают большие зарплаты и чей доход превышает 55 000 евро в год, потому что будет отменен налог солидарности.

Как сообщалось, правящая коалиция договорилась дифференцировать ставку ПНН, установив ее в размере 20%, 23% и 31%.