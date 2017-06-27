Общество |

Налоговая реформа, предложенная правительством, приобретает такие очертания, когда ее все труднее оценивать однозначно. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал бывший министр экономики, руководитель исследовательского центра Certus Вячеслав Домбровский.

К положительным сторонам реформы он отнес нулевую ставку налога на прибыль, которую латвийские предприятия инвестируют в свое развитие. «Это удачно работающая система, которую мы заимствуем у Эстонии, где она введена с 2000 года», - считает эксперт.

При этом решение повысить социальный налог Вячеслав Домбровский назвал странным, непоследовательным и неправильным с экономической точки зрения.

«После многолетней риторики, которая закреплена в основных положениях политических установок министерства финансов, правительства – о том, что нужно переносить налоговое бремя с рабочей силы на потребление – здесь, когда перед правительством стоит вопрос повышения налогов, оно выбирает повышение налога на рабочую силу, а не на потребление», - заявил экономист.

Также Вячеслав Домбровский не в восторге от идеи прогрессивного подоходного налога с населения. Он считает, что это – слепое желание подражать западным странам.

«У этой меры нет ничего общего с экономическим ростом, поскольку самая высокая ставка налога будет относиться к двум с небольшим тысячам людей, которые работают в частном секторе, причем к тем, кто свои зарплаты и так декларируют для уплаты налогов. Они могут почувствовать в этом несправедливость», - сказал Домбровский.

Как уже писал портал Mixnews, правительство одобрило вариант налоговой реформы, которая предполагает повышение ставки социального налога на один процент – для финансирования медицины, введение прогрессивного подоходного налога с населения , а также отмену налога на реинвестированную прибыль.