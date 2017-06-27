Общество |

Сегодня, 27 июня, вечером пройдут плановые ремонтные работы водопровода на нескольких значимых перекрестах в центре Риги, которые планируется завершить в среду утром.

Ремонт начнется в 20:00 и пройдет на перекрёстках улицы Бривибас с улицами Лачплеша, Гертрудес, Стабу и Бруниниеку, а также на перекрестке улиц Кр. Валдемара и Бруниниеку.

Ожидается, что будут введены ограничения движения, а также с 22:00 до 6:00 будет прекращена подача воды ряду объектов, информирует официальный портал Рижской думы riga.lv.

Замена узлов коммуникаций водопровода необходима, чтобы в случае аварии можно было ее быстро локализовать и сбой подачи воды коснулся как можно меньше зданий. В случае, если на работы потребуется больше времени, Rīgas ūdens об этом сообщит на своем сайте.

на время работ будут установлены дорожные знаки, организованы пути объезда и подъезд транспортных средств жителей и работников компаний, чьи дома или место работы находятся на закрытой территории, а также обеспечено движение оперативного и общественного транспорта.

При проведении работ может быть превышен допустимый уровень шума.

Воды не будет по адресам:

Baznīcas ielā 45;

Brīvības ielā 49/53; 55; 57; 59; 61; 71; 73 un 75;

Bruņinieku ielā 5k-(1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28); 6; 8 un 8a;

Ģertrūdes ielā 10 un 12;

Kr. Valdemāra ielā 63; 65 un 67;

Maiznīcas ielā 5;

Sporta ielā 1; 3 un 5;

Šarlotes ielā 1 un 6;

Vesetas ielā 6; 6a un 6b.

Подробную карту пробок и объездных путей можно посмотреть на сайте Рижской думы, а места ремонта водопровода - на сайте Rīgas ūdens.