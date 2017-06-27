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Правительство Латвии выделило 700 тысяч евро на приведение в порядок территории нелегальной свалки в Слоке, на которой 18 июня произошел пожар.

После пожара на территории, арендованной предприятием Prima M, осталось 14 тыс. тонн отходов, часть из которых работники Государственной службы охраны среды (ГСС) классифицировали как опасные, поскольку это несортированный бытовой мусор.

Чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение почвы и грунтовых вод, эти отходы необходимо срочно убрать. Однако представители фирмы Prima M, которая вела хозяйственную деятельность на этой территории, заявили, что денег на ликвидацию остатков свалки у них нет.

В этой ситуации ГСС обратилась к правительству за финансированием, чтобы привести территорию в порядок на бюджетные деньги.

Сегодня на заседании правительства было принято решение о выделении 700 тысяч евро из средств, предусмотренных для непредвиденных расходов.

Напомним, 18 июня пожарные получили вызов от очевидцев, которые заметили у Вентспилсского шоссе огромный столб черного дыма. Впоследствии выяснилось, что возгорание произошло на свалке в Юрмале, где хранилось около 23 тысяч тонн отходов. Локализовать пожар удалось только спустя 12 часов. Площадь пожара составила 1,2 гектара.

Как заявили в Государственной службе окружающей среды, предприятие Prima M, которому принадлежала свалка, не имело разрешения на работу с отходами, то есть действовало нелегально. Между тем, само предприятие отвергает эти обвинения.

Полиция расследует обстоятельства возникновения свалки и пожара. К настоящему моменту известно, что и ГСС, и Юрмальская дума были проинформированы о нелегальной свалке на частной территории еще летом прошлого года.