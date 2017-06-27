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Фенолог Вилис Букшс в интервью nra.lv сообщил, что периодические дожди ожидают Латвию примерно до 10 июля. После чего наступит теплая летняя погода, которая продержится примерно 30 дней.

По прогнозу фенолога, сильной продолжительной жары ждать не стоит – будет просто сухая и устойчиво теплая погода, однако период жаркой погоды тоже возможен.

В середине августа станет чуть прохладнее – до 20-23 градусов днем, будет ветреная погода. А к концу августа возможны даже заморозки по ночам.