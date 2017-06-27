Лето будет! С июля по середину августа (20)

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Общество | 27 июня 2017 года, 14:54

Фенолог Вилис Букшс в интервью nra.lv сообщил, что периодические дожди ожидают Латвию примерно до 10 июля. После чего наступит теплая летняя погода, которая продержится примерно 30 дней.

По прогнозу фенолога, сильной продолжительной жары ждать не стоит – будет просто сухая и устойчиво теплая погода, однако период жаркой погоды тоже возможен.

В середине августа станет чуть прохладнее – до 20-23 градусов днем, будет ветреная погода. А к концу августа возможны даже заморозки по ночам.

Комментарии 20
реалити шоу2 часа назад
только не здесь и не в этой жизни.
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Herman Zhukov1 час назад
Спасибо, отпуск уже закончился.
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Яначка Яначка1 час назад
Da vi sami neznaete kogda budet
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