Общество |

С 1 июня 2017 года многодетные семьи смогут ездить в автобусах региональных маршрутов и поездах со скидкой в размере 25% от цены билета.

Это предусмотрено утвержденными сегодня новыми правилами Кабинета министров о льготах в оплате проезда, в которые члены многодетных семей включены как новая категория получателей этих льгот.

Скидка будет предоставляться многодетным семьям, являющимся участницами поддерживаемой государством программы "Почетная семья Латвии" и получившим "Семейную карту 3+".

Согласно правилам Кабмина, государство полностью компенсирует оплату проезда в общественном транспорте на маршрутах регионального и городского значения лицам с инвалидностью I и II групп, а детям дошкольного возраста, сиротам, бывшим политрепрессированным - на региональных маршрутах.