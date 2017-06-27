Латвийские вузы надеются на приток студентов (1)
Diena.На этой неделе начался прием электронных заявок на учебу в вузах. Руководство вузов прогнозирует, что количество претендентов будет не меньше, чем в прошлом году, а также, скорее всего, не изменятся наиболее востребованные программы обучения, пишет
Количество выпускников школ в этом году примерно такое же, как в прошлом году. Латвийский университет в новом академическом году набирает на бюджетные места 2183 студентов.
Самыми востребованными программами в вузе являются компьютерные науки, медицина, юриспруденция и коммуникативные науки. (Diena)
На каком языке учить будут? И вообще какое образование можно получить в этой отстойной стране да ещё напрочь с отмороженным министром Ша дуркисом, фамилия говорит сама за себя. Полная страна малоумственных, бегите от сюда!!! Здесь из вас сделают дебилов!!!!
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