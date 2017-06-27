На этой неделе начался прием электронных заявок на учебу в вузах. Руководство вузов прогнозирует, что количество претендентов будет не меньше, чем в прошлом году, а также, скорее всего, не изменятся наиболее востребованные программы обучения, пишет Diena

Количество выпускников школ в этом году примерно такое же, как в прошлом году. Латвийский университет в новом академическом году набирает на бюджетные места 2183 студентов.

Самыми востребованными программами в вузе являются компьютерные науки, медицина, юриспруденция и коммуникативные науки. (Diena)