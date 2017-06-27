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Фото со склада автопокрышек в Чиекуркалнсе

Государственная служба окружающей среды (ГСОС) начала административное делопроизводство о большом скоплении использованных автомобильных покрышек на ул. Старта в Риге.

Об этом сегодня на заседании правительства сообщил госсекретарь Министерства охраны среды и регионального развития Риналд Муциньш.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель ГСОС Марута Буклевича, фирма Riepu bloki, согласно выданным ему разрешениям, может хранить на территории не более 30 тонн покрышек, хранит примерно 1030 тонн.

Около половины превышенного количества покрышек - 500 тонн - предприятие уже вывезло с территории. Констатировав нарушение, ГСОС обязала предприятие вывезти покрышки до 30 июня.

Этот вопрос на заседании правительства поднял министр благосостояния Янис Рейрс, когда обсуждался вопрос о выделении 700 тыс. евро на ликвидацию последствий пожара на месте нелегальной свалки отходов в Юрмале.

Рейрс предложил дать оценку ситуации в этой сфере в Латвии в целом и привел для примера склад автопокрышек в Чиекуркалнсе, обеспокоенность по поводу которого выражают его жители.

Как пояснил агентству ЛETA представитель Riepu bloki, пожелавший остаться не названным, предприятие старается найти решение, однако до установленного ГСОС срока, 30 июня, вывезти покрышки может не успеть и тогда Riepu bloki намерено попросить ГСОС продлить срок.

По информации Firmas.lv, в 2016 году оборот Riepu bloki составил 222,469 тыс. евро, убытки - 31,441 тыс. евро. Основной капитал учрежденного в 2007 году ООО Riepu bloki - 56,914 евро, владелец - ООО Eko alternativa.