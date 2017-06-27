Литовцы выкупили Дом печати: вскоре легендарная высотка преобразится (4)
Общество | 27 июня 2017 года, 19:01
Дочернее предприятие АО Latvijas Kuģniecība (LK) - LASCO Investment - продало здание Дома печати на ул. Баласта дамбис в Риге ООО PN Project, которым управляет литовская компания недвижимости и частного капитала Lords LB Asset Management, говорится в сообщении LK бирже Nasdaq Riga.
Сумма сделки - 16,8 млн евро.
"Мы удовлетворены тем, что Дом печати купило предприятие с большим опытом в сфере управления недвижимостью. Мы с нетерпением ждем, как это здание будет обновляться и развиваться в ближайшие пять-десять лет", - отметил председатель правления LK Роберт Киркупс.
будет супермаркет Maxima 5 *
Ответить
Вот ещё-бы бомбоубежище твм отреставрировали...
Ответить
Литовцы - впереди планеты всей ... ,а наши ни хера не надо ...! Кто бы сомневался ...
Ответить
Показать все (4)