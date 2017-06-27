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Дочернее предприятие АО Latvijas Kuģniecība (LK) - LASCO Investment - продало здание Дома печати на ул. Баласта дамбис в Риге ООО PN Project, которым управляет литовская компания недвижимости и частного капитала Lords LB Asset Management, говорится в сообщении LK бирже Nasdaq Riga.

Сумма сделки - 16,8 млн евро.

"Мы удовлетворены тем, что Дом печати купило предприятие с большим опытом в сфере управления недвижимостью. Мы с нетерпением ждем, как это здание будет обновляться и развиваться в ближайшие пять-десять лет", - отметил председатель правления LK Роберт Киркупс.