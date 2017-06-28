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На Рижском центральном рынке сегодня в продаже появились первые грибы - лисички по цене 8 евро за литр, сообщил представитель муниципального предприятия Rīgas Centrāltirgus Ивар Яковелс.

На Центральном рынке продается также латвийский молодой картофель, его цена колеблется от 0,50 до 0,90 евро за килограмм. 200 граммов лесной земляники можно купить за 3 евро, 100 граммов - за 2 евро.

В прошлом году первые лисички на Центральном рынке появились 20 июня и стоили 15 евро за литр.

Rīgas Centrāltirgus был основан 2 ноября 1930 года, а с 1995 года действует как АО Рижского самоуправления.