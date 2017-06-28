Общество |

По сравнению с прошлым годом латвийские семьи более положительно оценивают свое материальное положение, в то же время оценка нынешней экономической ситуации в стране ухудшилась, свидетельствуют результаты опроса "Латвийский барометр "Baltic International Bank"".

Согласно опросу, настроение жителей Латвии по ряду позиций стало более критичным, однако, несмотря на скептицизм, произошли и позитивные изменения, например, улучшились оценка нынешнего материального положения семей и прогнозы на будущее.

Более критично по сравнению с прошлым годом латвийцы оценивают развитие общей ситуации в стране, в том числе ухудшилась оценка нынешней экономической ситуации, а также оценка работы правительства. Опрос "Латвийский барометр "Baltic International Bank"", в ходе которого обобщается мнение латвийцев по различным актуальным вопросам, проводится ежемесячно.