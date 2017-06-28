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28 июня на территории Латвии будет солнечно, без осадков, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воздуха по стране составит от +20 до +25 градусов, на побережье - от +17 до +19 градусов.

В Риге сегодня также солнечно, дует несильный ветер, а воздух в течение дня прогреется до +22 +23 градусов.

К вечеру усиление ветра ожидается в Курземе и центральных районах, ветер также сменит направление на северо-восточное, восточное.