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Писателю, продюсеру и основателю фестиваля «Море смеха» требуется срочная пересадка печени. К сожалению, такие операции в Латвии не делают. Неоднократные обещания государства открыть финансирование на подобные операции пока что так и остались обещаниями. А состояние здоровья Марка не оставляет возможности ждать.

Как рассказал сам Марк Дубовский, гепатит С был занесен ему в кровь из-за недобросовестности врачей еще 18 лет назад. Гепатит он вылечил в 2015-м, благодаря новейшим американским препаратам. Но осложнений было очень много. За годы болезни Марк перенес несколько сложных операций: сшивание сосудов, резекцию печени, онкологию. Справлялся своими силами, никого не посвящая в проблемы.

Сейчас ему срочно необходима пересадка печени. Время не ждет. Но в Латвии такие операции не делают, а эстонские клиники латвийских пациентов больше не берут. За границей цена трансплантации печени - около 150-200 000 евро.

Таких огромных денег у него, конечно, нет. За годы борьбы с болезнью Марк истратил на лечение все свои сбережения и потерял бизнес, в котором он многие годы был успешным продюсером. Десять лет проходил у нас Международный фестиваль сатиры и юмора «МОRE SMEHA», который Марк Дубовский подарил Латвии.

Под руководством Марка в Риге высаживались целые звездные “десанты” популярных артистов. В разные годы он был организатором многих известных шоу-проектов, в том числе: сопродюсером (вместе с Михаилом Задорновым) фестиваля “Юрмалина”, партнёром Александра Маслякова в организации фестиваля “Голосящий Кивин”. Его книги, эссе и юмористические зарисовки знакомы огромному числу людей в Латвии.

Обращаться за помощью всегда сложно. Но другого выхода нет. Сейчас на личном сайте Марка Дубовского есть такая запись:

"Мне трудно обращаться к вам по такому поводу. Хлопотать за других приходилось не раз, но за себя… Сегодня врачи вынесли мне невесёлый приговор – необходима пересадка печени. Операцию в Латвии не делают, а в Европе минимальная цена – 150 000 евро. Таких денег у меня нет, потому я и решил обратиться за помощью к тем, с кем много лет был в добрых отношениях. То есть к вам. Понимаю моральную незащищённость своей позиции, но в конце концов это просто попытка. Искренне признателен за то, что прочли этот мой призыв о помощи. Если моя просьба удовлетворима – в любой цифре – буду вам очень признателен. Номер счёта в SWEDBANK для пожертвований с пометкой «на операцию»: LV09HABA0551043701459 Marks Dubovskis 240359-10300 “.