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Союз "зеленых" и крестьян и партия "Согласие" видят приоритетами в Юрмале очень похожие направления, поэтому им удалось договориться о совместной работе в этом самоуправлении. Об этом в интервью газете Neatkarīga рассказал мэр Юрмалы Гатис Трукснис. По его словам, прежде чем идти на сотрудничество с депутатами от партии "Согласие", он поговорил с каждым из них.

"Существуют мифы, которые создаются вокруг определенных людей и ими же самим поддерживаются. Они "продают" свой образ людям. Елизавета Кривцова [Член правления Конгресса неграждан Латвии, организатор акции "Бессмертный полк". - прим.ред.] во время нашего разговора показала себя совершенно нормальным человеком без каких-либо идеологических установок. Я сразу сказал депутатам от "Согласия": не будет здесь никаких переименований улиц или других политических инициатив. Я всегда выступал за то, что надо бороться с идеями, а не с людьми", - отметил он.

Напомним, 19 июня мэром Юрмалы вновь стал Гатис Трукснис, а вице-мэром был выбран депутат от "Согласия" Никита Никифоров. Кандидатуру Труксниса поддержали депутаты от Союза "зеленых" и крестьян и "Согласия".