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Рижский окружной суд оправдал двух пожарных по делу о пожаре, происшедшем в 2006 году на ул. Кемпес в Риге, таким образом, все трое обвиняемых по этому делу оправданы.

Как сообщил пресс-секретарь суда Раймонд Лочмелис, сегодня, 28 июня, Рижский окружной суд отменил приговор суда Зиемельского района Риги от 20 октября 2015 года в части осуждения Максима Кисляка и Леонида Ивановского по второй части 319-й статьи Уголовного закона о бездействии государственного должностного лица и о взыскании с них процессуальных расходов.

Таким образом Кисляк и Ивановский признаны невиновными по предъявленному им обвинению и оправданы. В остальной части приговор суда первой инстанции - об оправдании третьего обвиняемого, Ивара Жаготы, оставлен без изменений.

Полный текст приговора будет доступен 12 июля, после чего приговор может быть в течение 10 дней обжалован в кассационном порядке.

20 октября суд Зиемельского района Риги приговорил к условным срокам за бездействие двух пожарных по делу о пожаре, происшедшем в 2006 году в Риге на ул. Кемпес. Максим Кисляк был приговорен к условному лишению свободы на три года с лишением права занимать должности в структурах МВД в течение трех лет. К такому же наказанию суд приговорил Леонида Ивановского. Обоим пришлось возместить судебные издержки в размере нескольких сотен евро.

Третий обвиняемый, Ивар Жагата, был оправдан.

Дело было передано суду первой инстанции в 2010 году. Пожарные обвинялись в том, что неправильно оценили ситуацию, чтобы можно было спасти по крайней мере двоих пострадавших в пожаре.

Кисляк и Жагата и их защитник Улдис Цакарс, а также Ивановский и его адвокат Вилис Сруогис обжаловали приговор суда, а прокурор опротестовал оправдание Жагаты.

Пожар в 12-этажном доме на ул. Кемпес произошел 6 января 2006 года. Спасаясь от огня, из окна выпрыгнула вся семья, погибли четыре человека, один ребенок получил очень тяжелые травмы.

Полиция в 2007 году прекратила уголовный процесс за отсутствием состава преступления, а затем в том же году процесс возобновила прокурор Вита Хуторе на основании полученной жалобы.