Общество |

Если новоизбранный депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс не захочет отдать ликвидатору Latvijas Krаjbanka частный дом своей семьи - разрекламированную в предвыборной газете "спокойную гавань" в Марупе, ему вместе с еще шестью бывшими членами правления банка придется срочно собрать более 95 000 евро на уплату государственной пошлины за подачу апелляции на приговор суда первой инстанции и надеяться на лучшее, пишет Latvijas avīze.

О том, что суд Видземского предместья Риги неделю назад на закрытом заседании постановил солидарно взыскать ущерб в размере более 15 млн евро с семи бывших членов правления Latvijas Krаjbanka, в понедельник сообщил представитель ликвидатора банка - компании KPMG Baltics.

Эти лица без достаточного хозяйственного обоснования выдали несколько займов зарегистрированным на Сейшельских островах и на Кипре компаниям.

KPMG Baltics в 2015 году подала иск к бывшим членам правления банка о взыскании убытков, возникших у банка до начала процесса неплатежеспособности в 2015 году.

В мае 2016 года Высший суд Великобритании признал бывшего члена совета Latvijas krаjbanka, фактического мажоритарного акционера банка Владимира Антонова виновным в причинении банку ущерба в размере 60,5 млн евро и 30,8 млн долларов.

В конце 2011 года в Latvijas krаjbanka была обнаружена недостача в размере примерно 100 млн латов (около 142 млн евро), а 23 декабря 2011 года Рижский окружной суд признал банк неплатежеспособным, напоминает газета.

Подозреваемыми в присвоении денег в крупном размере по уголовному процессу признаны бывший президент банка Ивар Приедитис, совладелец банка Антонов, бывшие члены правления Дзинтар Пелцебргс и Мартиньш Заланс. В 2011 году по этому процессу была задержана также бывший член правления банка Светлана Овчинникова.