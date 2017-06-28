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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией KNAB просит Генпрокуратуру начать уголовное преследование отстраненной от должности председателя суда Курземского района Риги Айи Орнини за разглашение не подлежащих разглашению сведений и коррупционные действия.

KNAB также просит предъявить обвинение одному частному лицу. Не называя имен, KNAB указывает, что полученные по уголовному делу доказательства указывают на противоправные действия председателя суда - разглашение представителю СМИ сведений, не подлежащих разглашению, но не являющихся гостайной, и принятие предложенной частным лицом взятки в размере 5000 евро.

KNAB просит привлечь к ответственности частное лицо за предложение председателю суда взятки за действия в интересах третьего лица при рассмотрении гражданского дела.

Как сообщалось, к отстраненной от должности председателя суда Курземского района Риги Айе Орнине был применен статус подозреваемой по уголовному процессу, который связан с задержанным предпринимателем Юлием Круминьшем.

На вопрос о том, связан ли данный процесс с делом о возможном незаконном финансировании партий в крупном размере, по которому были задержаны Круминьш и председатель Юрмальской думы Гатис Трукснис, Орниня ответила отрицательно, но подтвердила, что начатый против нее процесс связан с Круминьшем. По словам судьи, ей инкриминируется разглашение неразглашаемых данных и "принятие предложения" от предпринимателя.

Судья заявила, что знает Круминьша многие годы, и предприниматель никогда не предлагал ей никакой материальной выгоды, следовательно, она никогда таких предложений не принимала.

Орниня занимала должность председателя суда Курземского района Риги с 2008 года. Помимо прочих дел, она рассматривала также дело бывшего мэра Юрмалы Раймонда Мункевица по обвинению во взятке.

Круминьш в октябре 2016 года в передаче ЛТВ "Один на один" утверждал, что недавно подарил Орнине 200-300 тысяч.

Отстраненная от должности Орниня сейчас работает старшим референтом в Судебной администрации.