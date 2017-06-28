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Латвийское профессиональное общество помощников врачей амбулаторной службы в забастовке участвовать не будет, а Латвийская ассоциация медсестер еще не решила, присоединится ли к ней.

Председатель Юрис Раудовс сообщил, что Общество поддерживает забастовку, и частично - забастовочные требования, но участвовать в забастовке не будет.

"Если бы мы поддерживали все выдвинутые требования, то мы бастовали бы", - пояснил он. Латвийское профессиональное общество помощников врачей амбулаторной службы поддерживает требование повысить зарплаты, но с другими требованиями не согласно. На переговоры в забастовочный комитет организации тоже не приглашали.

Руководитель Латвийской ассоциации медсестер Дита Райска сообщила, что ассоциация еще на связалась с организаторами забастовки и не решила, будет ли в ней участвовать. Это планируется сделать в течение этой недели.

Руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска подтвердила, что ассоциация поддерживает забастовку и обязательно будет в ней участвовать.

Как сообщалось, на состоявшихся 26 июня переговорах Министерства здравоохранения и Латвийской ассоциации семейных врачей не было достигнуто соглашение, поэтому 3 июля начнется забастовка семейных врачей, она будет бессрочной и продлится до тех пор, пока с правительством не удастся договориться по выдвинутым семейными врачами требованиям.

Минздрав в среду объявил, что изыщет возможности во время забастовки семейных врачей обеспечить жителям необходимые услуги здравоохранения и в ближайшие дни сообщит о них.