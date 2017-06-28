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Суд Видземского предместья Риги по одному из уголовных дел АО Latvenergo об указании недостоверных сведений в декларации о доходах государственного должностного лица оправдал обвиняемых бывшего вице-президента Latvenergo Айгара Мелько, бывшего председателя правления АО Sadales tīkls Ивра Лиузиникса и его заместителя Андрея Сталажса.

Как сообщили в суде, полный текст приговора будет доступен 13 декабря, так как это сложный приговор.

По этому уголовному делу Мелько обвинялся в указании недостоверных сведений в декларации о доходах государственного должностного лица, а Сталажс и Лиузиникс - в указании недостоверных сведений в декларации о доходах государственного должностного лица и неразрешенном участии в имущественных сделках.

Прокурор Марис Лея требовал приговорить обвиняемых к денежным штрафам и принудительным работам.

Как сообщил журнал Ir, правоохранительные органы считают, что вышеуказанным должностным лицам в предприятии Būvenergoserviss скрыто принадлежало по меньшей мере по 10% долей капитала. Доля каждого из них исчислялась в 36 000 латов (51 223 евро).

Сталажс и Лиузиникс вопреки установленному законом запрету участвовали в принятии решений о предоставлении заказов для Būvenergoserviss.

Как сообщалось, в июне Генпрокуратура передала суду Видземского предместья Риги основное дело о коррупции в Latvenergo, по которому обвиняются 12 человек, включая бывшего президента Latvenergo Карлиса Микелсонса и двух иностранных граждан.

Дело должностных лиц Latvenergo KNAB начало в 2010 году. Согласно обвинению, должностным лицам компании была дана взятка за то, чтобы в конкурсе Latvenergo по реконструкции гидроагрегатов Плявиньской ГЭС лучшим было признано предложение предприятия Alstom Power Sweden AB. В деле фигурируют 12 обвиняемых.

Осенью 2012 года KNAB попросило прокуратуру привлечь к уголовной ответственности в общей сложности 17 человек.