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Вот уже больше двух лет Управление по борьбе с экономическими преступлениями, обычно именуемое просто экономической полицией, "маринует" направленное латвийским правоохранительным органам еще в начале 2015 года заключение Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) о возможном мошенничестве, вдохновителем которого был бывший латвийский европарламентарий Александр Мирский, в результате которого Европарламенту причинен ущерб в размере более 200 000 евро, пишет газета Diena.

Вывод следователя, по существу, сводится к тому, что он не верит детально описанным OLAF фактам. В поданном в 2015 году президенту Европарламента докладе OLAF говорится, что "финансовые беспорядки", творившиеся в бюро Мирского и его помощницы Аниты Лайзане в 2009-2012 годах, бесспорно свидетельствуют о конфликте интересов и несоблюдении процессов конкурса в ряде закупок на общую сумму 204 831 евро.

Присяжный адвокат Елена Квятковская, представляющая в этом деле интересы Европарламента, считает - действительно удивительно, что за два года расследования уголовного процесса следствию так и не удалось получить подтверждение указанным в докладе Европейского бюро по борьбе с мошенничеством фактам.