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Даже сейчас, спустя 26 лет с момента восстановления независимости, в Латвии по-прежнему актуален вопрос люстрации, считает поэт, переводчик и публицист Янис Вадонс. Об этом он заявил в интервью газете Latvijas avīze.

По словам Вадонса, только тогда мы сможем избавиться от "призраков прошлого".

"Призраки прячутся в непроговоренном, "невыболенном" советском наследии. В той области, где сегодня нами более или менее уже осознаны отношения латышей с властью оккупантов", - сказал он.

Публицист также отмечает, что без достаточного внимания остались многие процессы, касающиеся самого латвийского общества.

"Молчаливое согласие, услужливость, отстраненность - это то, что здесь было. Поэтому спустя 26 лет после обретения независимости, вопрос о люстрации по-прежнему актуален", - добавил Вадонс.

Тем не менее, он подчеркнул, что общество к этой теме еще не тяготеет.

"Что мы понимаем под люстрацией? Правовой процесс, в ходе которого можно запретить некоторым занимать свою должность? Или обойдемся только открытыми разговорами? Такие уже начались. В последние годы их можно наблюдать в интервью со многими известными личностями времен Советского Союза", - поясняет Вадонс.

По его словам, сейчас государству нужно заняться этим вопросом.

"Во многих важных коммерческих структурах до сих пор шурует бывшая "советчина". Сейчас нам никто не мешает произвести люстрацию с умом, внимательно и тактично. Молчание Западной Европы о происходящем в советское время стоит считать преступлением. Ни для кого не секрет, что не только русские прячут свои архивы, но и страны Запада. Думаю, нас ждут удивительные открытия", - продолжает Вадонс.

Между тем он отметил, что в Латвии сейчас достаточно патриотов и среди русскоязычного населения.

"Каждый из нас знает хотя бы одного русского, который является большим патриотом Латвии, нежели латыш. Вопрос в другом - можем ли мы все договориться о единых ценностях? Сейчас, когда у нас есть своя страна, ярко выраженный этнический национализм нам больше не нужен. Если человек уважает Латвию и ее язык, то он свой", - заключил публицист.

Люстрация (от лат. lustratio — очищение посредством жертвоприношения) — законодательные ограничения, вводимые после смены власти для ограничения прав сторонников прежней власти.