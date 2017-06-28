Госсекретарь США: Латвия плохо борется с торговлей людьми (3)

фото

Общество | 28 июня 2017 года, 16:52

Несмотря на усилия латвийского правительства, в некоторых важных сферах предотвращения торговли людьми в Латвии не введены даже минимальные стандарты, говорится в опубликованном госсекретарем США Рексом Тиллерсоном докладе "О предотвращении торговли людьми".

Как сообщили в посольстве США в Риге, минимальные стандарты не введены, например, для лиц, осужденных за торговлю людьми, суды продолжают выносить мягкие приговоры, обычно не предусматривающие тюремного заключения. Сотрудникам различных служб не хватает знаний о признаках торговли людьми, что затрудняет выявление таких случаев.

В докладе содержатся конкретные рекомендации латвийскому правительству, в том числе подчеркивается необходимость увеличить количество случаев уголовного преследования и судебных процессов по делам о торговле людьми.

Рекомендуется усилить выявление жертв торговли людьми, уделяя особое внимание несовершеннолетним лицам в системе внесемейной опеки, вовлеченным в проституцию и эксплуатируемым на принудительных работах.

Необходимо также расширить возможности обучения полицейских, прокуроров и судей, чтобы повысить уровень их знаний обо всех формах торговли людьми, и полностью финансировать и выполнить программу предотвращения торговли людьми на 2014-2020 гг.

Комментарии 3
BNP 511 час назад
Латвия мешает США торговать людьми?
2
Ответить
каджич1 час назад
Ну.уж.простим местному режиму это.Ведь он так и не создав полновестное государство.впал в болезнь-быть марионеточным приказчиком на этой земле.Этот "поцик".еще топчется на половичке подгаживая перед лестницей.ведущей к "демократии" или как это долгожданное "тавро" завут в народе-имитация демократии.псевдоправа и иллюзия свобод.Вот только не вяжется.что этот дядя знает о Латвии.ее истории и реальной жизни.ведь.дядя.никаким боком.как и США.не имеет никакого понятия об этом секторе мира.
1
Ответить
Махир Джалилов53 минуты назад
Латвийские власти все время имитируют борьбу с коррупцией , то есть против самих себя !
Ответить