СМИ: Англия полна латвийцев, мечтающих отдать быстрые кредиты (4)
Появилась новая тенденция, когда жители Латвии покидают страну и переезжают в Великобританию, чтобы избавиться от быстрых кредитов, легко доступных в Латвии. Об этом пишет Latvijas Avīze со ссылкой на программу LNT Ziņas.
Население маленького английского города Рагби в основном состоит из латвийцев, для которых единственная возможность разобраться с кредитами и содержать себя самостоятельно - эмиграция, рассказывает телеканал.
Уроженец Кулдиги Мартиньш приехал в Англию в декабре. Он работает на складе и с помощью заработанного надеется расплатиться с быстрыми кредитами, которые он оформил в Латвии.
"Я бы их вообще запретил, как игровые залы. Так же, как игровые залы портят жизнь человека, так и с быстрыми кредитами. Большая часть тех, кто набрал этих кредитов, сейчас живет в Англии, Германии и Норвегии. Все потому, что финансовый груз в Латвии был настолько большим, что его больше не могли тянуть. Именно поэтому все мы здесь, так или иначе", - сказал Мартиньш.
Другому эмигранту из Кулдиги - Александру - надоело жить на быстрых кредитах, которые заполняли пустоту между зарплатой. Он приехал в Рагби этой весной, в апреле.
"В последние месяцы было так, что расплатишься по счетам, а чтобы что-то поесть, надо брать быстрые кредиты, и так каждый месяц", - рассказал Александр.
За неделю он заработал в Англии сумму, равную минимальной зарплате в Латвии. Теперь он может прожить сам и послать деньги в Латвию, повествует LNT.
Оба латвийца утверждают, что не переехали в Великобританию навсегда - когда возникнет финансовая стабильность, они планируют вернуться.