Общество |

Появилась новая тенденция, когда жители Латвии покидают страну и переезжают в Великобританию, чтобы избавиться от быстрых кредитов, легко доступных в Латвии. Об этом пишет Latvijas Avīze со ссылкой на программу LNT Ziņas.

Население маленького английского города Рагби в основном состоит из латвийцев, для которых единственная возможность разобраться с кредитами и содержать себя самостоятельно - эмиграция, рассказывает телеканал.

Уроженец Кулдиги Мартиньш приехал в Англию в декабре. Он работает на складе и с помощью заработанного надеется расплатиться с быстрыми кредитами, которые он оформил в Латвии.

"Я бы их вообще запретил, как игровые залы. Так же, как игровые залы портят жизнь человека, так и с быстрыми кредитами. Большая часть тех, кто набрал этих кредитов, сейчас живет в Англии, Германии и Норвегии. Все потому, что финансовый груз в Латвии был настолько большим, что его больше не могли тянуть. Именно поэтому все мы здесь, так или иначе", - сказал Мартиньш.

Другому эмигранту из Кулдиги - Александру - надоело жить на быстрых кредитах, которые заполняли пустоту между зарплатой. Он приехал в Рагби этой весной, в апреле.

"В последние месяцы было так, что расплатишься по счетам, а чтобы что-то поесть, надо брать быстрые кредиты, и так каждый месяц", - рассказал Александр.

За неделю он заработал в Англии сумму, равную минимальной зарплате в Латвии. Теперь он может прожить сам и послать деньги в Латвию, повествует LNT.

Оба латвийца утверждают, что не переехали в Великобританию навсегда - когда возникнет финансовая стабильность, они планируют вернуться.