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В настоящее время между близкими жертв золитудской трагедии и компанией Maxima заключено по крайней мере 49 соглашений о выплате 100 000 евро за каждого погибшего, свидетельствуют поданные в суды заявления.

Пока соглашения еще не заключены в пяти случаях.

Также в суды подано несколько заявлений о прекращении судопроизводства в отношении Maxima Latvija и Tineo по гражданским делам. В прошлом году Maxima и компания Tineo договорились с представителями пострадавших семей о выплате поддержки в размере 100 000 евро за каждого погибшего.

Первые соглашения были подписаны с семьями, которые представляет адвокат Алдис Гобземс.

В результате обрушения 21 ноября 2013 года супермаркета в Золитуде погибли 54 человека, еще несколько десятков получили серьезные травмы.