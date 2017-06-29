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Врачи резиденты не готовы быть штрейкбрехерами - лицами отказывающимися участвовать в забастовке, занимающими сторону администрации в ее споре с забастовщикам. Резиденты отказались заменить врачей в ходе их акции протеста. Об этом вечером 28 июня договорились члены Совета резидентов, пишет LSM со ссылкой на Латвийское телевидение.

Таким образом резиденты отреагировали на указ министра здравоохранения Анды Чакши на время забастовки семейных врачей перепланировать реализацию учебных программ резидентуры, обеспечив дополнительно 24 часа дежурств резидентов.

Совет резидентов поддерживает также Латвийская ассоциация молодых врачей.

Председатель больницы имени Страдиня Илзе Крейцберга призвала молодых врачей согласиться поработать дополнительно к уже имеющимся часам практики в больницах еще 24 часа под руководством опытных коллег, принимая в поликлинике тех пациентов, которые не попадут к своим семейным врачам. Таков был план "B" министерства – в ходе забастовки во всех больницах и медицинских учреждениях открыть кабинеты, в которых пациентов будут принимать другие медики.

Однако молодые врачи возражают против этого - они уже сейчас работают по 240 часов в месяц. Их ставка "на бумаге" составляет 3,2 евро, у многих из них по две, а то и по три работы, так как на одну зарплату не прожить. "Все работают на двух-трех работах, у меня как у резидента и как стажера 240 часов надо отработать в больнице", - рассказал Латвийскому телевидению представитель правления Ассоциации молодых врачей Артурс Балодис.

По словам председателя Совета резидентов больницы Страдиня Карлиса Рацениса, резиденты хотят поддержать семейных врачей, а распоряжение главы Минздрава делает их штрейкбрехерами - лицами отказывающимися участвовать в забастовке. Но, по словам Рацениса, все резиденты, а их в Страдиня 150, поддерживают забастовку.

Руководитель больницы Страдиня признала, что принудить молодых врачей работать не может никто. Но она, как работодатель, может попросить их исполнять свои служебные обязанности в кабинетах врачей.

Уже сейчас в больницу обращаются многие пациенты, которые не идут к семейным врачам, и во время забастовки их число может возрасти.

Пациентам надо будет считаться с тем, что за такую консультацию придется платить по меньшей мере 4 евро, так как в больнице Страдиня семейных врачей нет, консультировать будут специалисты согласно существующему тарифу.

Также Крейцберга считает, что уже сейчас медики услышаны и правительство хорошо понимает, что кризис достиг кульминации. Однако молодые врачи подписали отказ откликнуться на разрешение кризисной ситуации.

Напомним, ранее на переговорах Министерства здравоохранения и Латвийской ассоциации семейных врачей не было достигнуто соглашение, в связи с этим 3 июля семейные врачи начнут бессрочную забастовку.

Пока не известно точно, сколько врачей примут участие в забастовке, но в ней призывались принять участие все более 1700 членов ассоциации семейных врачей. Кроме того, забастовку обещали поддержать сельские семейные врачи.