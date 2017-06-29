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Генеральная прокуратура проводит проверку в Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО) в связи с выплатой сотрудникам премий на сумму 1,4 млн евро.

С просьбой оценить законность выплаты премий в вузе в Генпрокуратуру обратилось Министерство образования и науки.

Как сообщалось, вскоре после решения правительства о реорганизации РАПУО путем ее присоединения к Латвийскому университету работникам вуза были выплачены щедрые премии.

Обобщенные данные Госказны показывают, что в 2017 году расходы РАПУО были запланированы в размере 6 713 468 евро, в том числе 2 021 908 евро предназначались на доплаты, денежные вознаграждения и премии. Таким образом, вуз планировал на эти цели потратить примерно треть расходов.

Подобная практика, то есть планирование большой части расходов на доплаты и премии, среди вузов не распространена.

Согласно данным Госказны, в среднем вузы на эти цели запланировали в бюджете на 2017 год 1,35% расходов - от 0% до 2,42% в зависимости от вуза. Однако в РАПУО эта статья расходов запланирована в размере 30,12%, что примерно в 22 раза больше, чем в других вузах.