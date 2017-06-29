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Из Министерства обороны уволился парламентский секретарь Андрей Пантелеев. Его кресло займет Виестурс Слениекс, который приступит к выполнению служебных обязанностей уже сегодня.

Слениекс с 2012 года до сегодняшнего дня работал в Управлении Рижского свободного порта, ранее был советником министра охраны среды и регионального развития, политическим советником председателя Сейма. В 2008 году Силениекс окончил факультет управления Латвийского университета, где получил степень магистра.