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На церемонии открытия в Крыму лагеря "Артек", был поднят флаг Латвии. Об этом пишет Latvijas Avīze со ссылкой на видеосюжет RT.

На открытии седьмой смены лагеря, присутствовал президент России Владимир Путин и представители разных стран, в том числе и Латвии, а также непризнанных государств - Приднестровья, и Донецкой и Луганской народных республик.

В свою очередь, ни одно из учреждений Латвии не располагает информацией какая именно латвийская делегация участвовала в лагере для школьников. Девиз этого года "Международная смена юных дипломатов".

Издание отмечает, что на домашней странице лагеря про латвийскую делегацию ничего не указано. Об этом также ничего не упоминается и в российских СМИ.

Представитель Министерства иностранных дел Латвии Мартиньш Дрегерис выразил сожаление, что на подобном мероприятии присутствуют наши соотечественники.

Однако он подчеркнул, что наличие государственного флага не должно расцениваться, как официальное представительство страны, так как Латвия осуждает незаконную аннексию Россией Крыма.

Более того, с 2014 года МИД призывает жителей Латвии не принимать участие в международных спортивных, культурных и развлекательных мероприятиях, которые организовывает Россия. Также МИД просит воздержаться от поездок в Крым.

По словам представителя Государственной службы качества образования (ГСКО) Максима Платонова, решение по отправлению ребенка в детский лагерь принимает исключительно родители. Однако, он добавил, что если службе будет известно о каком-нибудь случае, когда образовательное учреждение или педагоги поддерживают участие в "Артеке" наших школьников, то служба незамедлительно даст этому оценку.

Скриншот страницы Latvijas Avīze