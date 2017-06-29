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Результаты выпускников школ по всем обязательным экзаменам в этом году ухудшились по сравнению с прошлым годом – об этом свидетельствует информация Государственного центра содержания образования.

Обязательные экзамены выпускники школ сдают по латышскому языку, математике и иностранному языку – английскому, русскому, немецкому или французскому.

Оценка знаний учащихся выражается процентуально.

Как и в предыдущие годы, наихудший результат выпускники показали в математике – в среднем по стране всего 34,9%, что на 1,3% меньше, чем в прошлом году. По латышскому языку средний показатель составил 50,9% (на 0,4% ниже по сравнению с прошлым годом). Знания английского в среднем оценены в 59,7%, что на 1,3% меньше уровня прошлого года, а немецкого в 60,9% - на 4,3% меньше.

Только результаты по русскому и французскому языкам улучшились. Средняя оценка экзамена по русскому составила 68,6%, что на 1,6% выше, а по французскому 73,3% - на 2,7% выше показателя прошлого года. Тут, правда, стоит оговориться, что экзамен по немецкому сдавали всего 86 выпускника, а французскому – только 33.

На 0,4% снизился средний показатель необязательного экзамена по истории – до 41,5%.

Однако что касается естественных наук, то по ним результаты экзаменов улучшились. Средняя оценка экзамена по биологии 63,7% (прирост на 0,4%), физике – 49,9% (прирост на 0,3%), химии – 63,1% (плюс 1,6%).

Государственный центр содержания образования напоминает: если выпускник недоволен результатами экзаменов, он может их обжаловать в порядке, установленном Законом об административном процессе, подав в Центр заявление с просьбой пересмотреть оценку в течение месяца после получения сретификата.