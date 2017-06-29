В этом году выпускники школ плохо сдали экзамены (9)

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Общество | 29 июня 2017 года, 09:33

Результаты выпускников школ по всем обязательным экзаменам в этом году ухудшились по сравнению с прошлым годом – об этом свидетельствует информация Государственного центра содержания образования.

Обязательные экзамены выпускники школ сдают по латышскому языку, математике и иностранному языку – английскому, русскому, немецкому или французскому.

Оценка знаний учащихся выражается процентуально.

Как и в предыдущие годы, наихудший результат выпускники показали в математике – в среднем по стране всего 34,9%, что на 1,3% меньше, чем в прошлом году. По латышскому языку средний показатель составил 50,9% (на 0,4% ниже по сравнению с прошлым годом). Знания английского в среднем оценены в 59,7%, что на 1,3% меньше уровня прошлого года, а немецкого в 60,9% - на 4,3% меньше.

Только результаты по русскому и французскому языкам улучшились. Средняя оценка экзамена по русскому составила 68,6%, что на 1,6% выше, а по французскому 73,3% - на 2,7% выше показателя прошлого года. Тут, правда, стоит оговориться, что экзамен по немецкому сдавали всего 86 выпускника, а французскому – только 33.

На 0,4% снизился средний показатель необязательного экзамена по истории – до 41,5%.

Однако что касается естественных наук, то по ним результаты экзаменов улучшились. Средняя оценка экзамена по биологии 63,7% (прирост на 0,4%), физике – 49,9% (прирост на 0,3%), химии – 63,1% (плюс 1,6%).

Государственный центр содержания образования напоминает: если выпускник недоволен результатами экзаменов, он может их обжаловать в порядке, установленном Законом об административном процессе, подав в Центр заявление с просьбой пересмотреть оценку в течение месяца после получения сретификата.

Комментарии 9
ёклмн1 час назад
Всего лишь очередное из "истории успеха"...,не удивлён.
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Oksana Romanchuk43 минуты назад
Главное, чтобы чадо знало права, а учителя (как, вообще-то, вопрос и в любой сфере) преподавали на латышском...
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Мозг великих правителей54 минуты назад
Надо упростить экзамены и отчитаться об улучшении. Не беда, что на международном рынке конкурентоспособность будет падать - зачем нам участвовать в глобальной конкуренции, когда мы можем жить за счет поднятия налогов с тех, кто хорошо учился и больше зарабатывает. Что, они сменят страну проживания и страна лишится специалистов? Не беда, поднимем акциз или налоги на недвижимость. Что, перестанут покупать в Латвии и будут закупаться в других странах ЕС, а владеть недвижимостью станет невыгодно и ее за налоговые долги заберет государство? Не беда, поднимем оборонный бюджет и пригласим еще дополнительные бригады НАТО, они будут деньги тратить. Что, не тратят деньги, а только куралесят? Не беда, медицину и образование сделаем платными, ну и что, что они низкого качества, пенсионный возраст поднимем - пусть с рабочего места сразу в могилу отправляются - не надо пенсию платить. Свалки какие-нибудь вредные разместим, за них деньги получим. Что, люди уедут? Ну и прекрасно, в долг денег возьмем, или закон примем, запрещающий квалифицированным кадрам уезжать, а нищие и бомжи пусть едут, кому они тут нужны. А чтобы остающимся не было скучно - натравим их друг на друга, пусть весело время проводят и меньше внимания на нас обращают. Порты продадим, Латвэнерго, Латвияс Межи, наконец - главное, чтобы на электоральный срок хватило, а через 4 года это уже будет проблема новой власти.
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