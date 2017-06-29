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В ходе подготовки к столетию Латвии в 2018 году, и к столетию Latvijas dzelzceļš (LDz) в 2019 году, предприятие начало работу по расширению территории около музея истории Латвийской железной дороги.

Планируется, что компания подарит стране новый, высококачественный, исторически значимый культурный объект. На этой неделе Latvijas dzelzceļš объявило конкурс на реконструкцию здания депо.

Как отмечает президент предприятия Эдвинс Берзиньш, музей истории Латвийской железной дороги уже более 20 лет популяризует индустриальное наследие страны.

"Кроме того, что музей на протяжении многих лет является любимым местом для посещения, его объекты позволяют исследовать историю страны. В рамках празднования столетия государства, осознавая роль этого торжества, мы решили способствовать развитию территории музея, создавая новые ценности и для следующего большого юбилея", - отметил Берзиньш.