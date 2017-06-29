Общество |

В магазинах Maxima Latvija начали продаваться местная белокочанная капуста и кабачки. До этого жителям в магазинах были доступны только импортные овощи.

Цена кабачков в магазинах составляет 0,95 евро за килограмм, а цена белокочанной капусты – 0,66 евро за килограмм.

Наряду с этими овощами, можно приобрести также развесной салат, щавель, укроп, длинные огурцы как в пленочной упаковке, так и без упаковки, полевые огурцы и помидоры.

"В этом году на урожай оказала влияние прохладная погода, из-за чего местные овощи на полках магазинов появляются немного позже, чем в прошлом году. Молодой картофель, который обычно заполнял полки магазинов перед праздником Лиго, в этом году будет доступен только на следующей неделе", - рассказывает коммерческий директор Maxima Latvija Виктор Троицын.