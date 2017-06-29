Ливни затопили улицы Вильнюса, грозовые тучи достигли Латвии (16)

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Общество | 29 июня 2017 года, 11:42

В четверг утром мощные ливни затопили улицы столицы Литвы Вильнюса. Ожидаются ливни с грозами и в Латвии.

На залитых водой улицах застряли автомобили, затруднено движение во многих районах Вильнюса.

По данным литовских синоптиков, количество осадков в Вильнюсе сегодня утром составило 45 литров на квадратный метр, что превышает половину месячной нормы.

В социальных сетях пользователи публикуют фото из затопленного Вильнюса.

Сильные ливни прошли также в других регионах на юге и востоке Литвы. Около 10 часов утра первые грозовые тучи достигли юга Латвии. Дожди и грозы прошли в Латгале, но самое сильное ненастье с резкими порывами ветра и градом предстоит во второй половине дня и вечером, прогнозируют синоптики.

Фото: twitter.com

Комментарии 16
-13 часа назад
потом эти машинки впарят лохам- tikaj no Vacija.
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Gita Zurba3 часа назад
Так вот, что за российский корабль у берегов Латвии, ждёт когда Ригу затопит дождь и зайдёт прямо в город.........и вот (крым наш)
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Ага3 часа назад
Ливневки гавно, комунальщики проспали, не вижу тут нытиков с подобными комментариями
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