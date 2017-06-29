Общество |

В четверг утром мощные ливни затопили улицы столицы Литвы Вильнюса. Ожидаются ливни с грозами и в Латвии.

На залитых водой улицах застряли автомобили, затруднено движение во многих районах Вильнюса.

По данным литовских синоптиков, количество осадков в Вильнюсе сегодня утром составило 45 литров на квадратный метр, что превышает половину месячной нормы.

В социальных сетях пользователи публикуют фото из затопленного Вильнюса.

Немного о погоде в Вильнюсе.....ожидаются кратковременные осадки))) #утопленник#лужа#пробка#затор#погодасупер A post shared by Евгений Баклашов (@evgeniibaklashov) on Jun 28, 2017 at 11:40pm PDT

Padėtis mieste: neveikia šviesoforai, susidarė didelės spūstys https://t.co/5oHjcCRrkD pic.twitter.com/VnkqyIpsvO — I Love VILNIUS (@ILoveVilnius) June 29, 2017

Сильные ливни прошли также в других регионах на юге и востоке Литвы. Около 10 часов утра первые грозовые тучи достигли юга Латвии. Дожди и грозы прошли в Латгале, но самое сильное ненастье с резкими порывами ветра и градом предстоит во второй половине дня и вечером, прогнозируют синоптики.

Фото: twitter.com