В четверг утром мощные ливни затопили улицы столицы Литвы Вильнюса. Ожидаются ливни с грозами и в Латвии.

На залитых водой улицах застряли автомобили, затруднено движение во многих районах Вильнюса.

По данным литовских синоптиков, количество осадков в Вильнюсе сегодня утром составило 45 литров на квадратный метр, что превышает половину месячной нормы.

В социальных сетях пользователи публикуют фото из затопленного Вильнюса.

Meanwhile in #Lithuania.. It's raining a bit in #Vilnius today. pic.twitter.com/Nt2FeZikXE