Ливни затопили улицы Вильнюса, грозовые тучи достигли Латвии (16)
В четверг утром мощные ливни затопили улицы столицы Литвы Вильнюса. Ожидаются ливни с грозами и в Латвии.
На залитых водой улицах застряли автомобили, затруднено движение во многих районах Вильнюса.
По данным литовских синоптиков, количество осадков в Вильнюсе сегодня утром составило 45 литров на квадратный метр, что превышает половину месячной нормы.
В социальных сетях пользователи публикуют фото из затопленного Вильнюса.
Meanwhile in #Lithuania.. It's raining a bit in #Vilnius today. pic.twitter.com/Nt2FeZikXE— Viktorija Mickute (@VikVicariously) June 29, 2017
And... still raining #Vilnius #Lithuania pic.twitter.com/VoMw4eUh6r— Viktorija Mickute (@VikVicariously) June 29, 2017
Padėtis mieste: neveikia šviesoforai, susidarė didelės spūstys https://t.co/5oHjcCRrkD pic.twitter.com/VnkqyIpsvO— I Love VILNIUS (@ILoveVilnius) June 29, 2017
Сильные ливни прошли также в других регионах на юге и востоке Литвы. Около 10 часов утра первые грозовые тучи достигли юга Латвии. Дожди и грозы прошли в Латгале, но самое сильное ненастье с резкими порывами ветра и градом предстоит во второй половине дня и вечером, прогнозируют синоптики.
Фото: twitter.com