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После произошедшей в июне трагедии в Лондоне, где в результате пожара в многоэтажном жилом доме "Гренфелл-тауэр" погибло около 80 человек, Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (ГПСС) в выборочном порядке проведет проверки пожарной безопасности в многоэтажных домах.

Как сообщили в ГПСС, ежегодно в Латвии в среднем 1400 пожаров происходят именно в многоквартирных жилых домах.

ГПСС напоминает, что владельцы жилых домов должны заботиться не только о пожарной безопасности объекта, но и том, чтобы системы пожаротушения в помещениях общего пользования находились в рабочем состоянии.

В Риге пожарные будут проверять дома высотой 12 этажей и выше, в Даугавпилсе, Екабпилсе, Елгаве, Юрмале, Лиепае, Резекне, Валмиере и Вентспилсе - высотой шесть этажей и выше, в краях - высотой три этажа и выше. Проверки будут проходить до 15 сентября.

ГПСС также призывает управляющих многоквартирными жилыми домами добровольно подавать заявки на проверку пожарной безопасности.