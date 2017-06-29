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В Латвии в группу риска по уплате налогов включено 11,153 тыс. физических лиц, сообщили в Службе государственных доходов (СГД).

В том числе 10,033 тыс. лиц являются или являлись должностными лицами в коммерческих обществах, и во время выполнения ими служебных обязанностей возникли обстоятельства, ставшие основанием для приостановления хозяйственной деятельности коммерческого общества, а со дня, когда СГД приняла решение о ее приостановлении, еще не прошло два года.

В список включено также 112 лиц, согласившихся занять должность члена правления, не имея цели заниматься предпринимательской деятельностью. В бытность 706 включенных в список лиц должностными лицами в коммерческих обществах у этих обществ образовались долги по уплате налогов в размере свыше 15 тыс. евро.

Задекларированный адрес места жительства 302 включенных в список лиц соответствует термину "адрес риска".

Физическое лицо включается в группу риска на три года. Когда основание для его включения в этот список пропадает, СГД, рассмотрев полученную информацию, в течение одного рабочего дня принимает решение о его исключении из этого списка.

Список физических лиц из группы риска публично недоступен.