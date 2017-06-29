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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что несколько дней назад четыре батальона альянса в Польше и странах Балтии получили статус полной оперативной готовности к боевым действиям. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Столтенберга, речь идет о многонациональных батальонах. Он отметил, что альянс готов отразить любую атаку.

В составе каждого батальона - около тысячи человек, таким образом, всего около четырех тысяч человек. «Плюс, конечно, есть национальные силы [стран Восточной Европы] и передовое присутствие США в Польше и других государствах», - добавил он.

«Военное присутствие НАТО носит строго оборонительный и пропорциональный характер и несопоставимо с десятками тысяч военнослужащих, которые разместила вдоль границ Россия», - подчеркнул он.

Численность многонациональных батальонов НАТО составляет от 1,1 до 1,5 тысячи человек. Численность размещаемой США танковой бригады в Польше превышает десять тысяч человек, также альянс создает отдельную тренировочную дивизию в Румынии.

Таким образом, численность оперативных подразделений НАТО у границ с Россией превысит 25 тысяч человек, не считая армий входящих в альянс государств Восточной Европы.

Напомним, 19 июня состоялась торжественная церемониия встречи боевой группы НАТО на Адажской военной базе. Расширение присутствия НАТО в Латвии - историческое событие, являющееся сильным подтверждением солидарности стран-членов альянса, заявил тогда президент Латвии Раймонд Вейонис на торжественной церемонии встречи боевой группы НАТО на Адажской военной базе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия НАТО попыткой расширить западную сферу влияния. По его мнению, альянс «так и остался институтом холодной войны».