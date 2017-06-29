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На портале общественных инициатив Мanabalss.lv еще 22 мая был инициирован сбор подписей за отмену платы за въезд в Юрмалу. К сегодняшнему дню подписались 700 человек, тогда как для подачи на рассмотрение в Сейм необходимо собрать 10 000 подписей.

Автором инициативы является Валерий Макреков, который считает, что необходимо менять закон и исключить пункт, разрешающий самоуправлениям определять особые, платные зоны.

"Почему в Латвии стало возможным взимать плату за въезд на общественные территории или даже в целые города? Почему такое право есть у Юрмалы, а нет, например, у Бауски, Сигулды или Риги? И что произойдет, если все латвийские города надумают ввести у себя режим особых зон?", - вопрошает автор.

Согласно этому пункту самоуправлениям разрешается установить плату за въезд на определенную территорию, что по мнению Макрекова является дискриминацией по материальному положению.

"Все люди в Латвии равны перед судом и законом. Права человека реализуются без какой-либо дискриминации"), а также нарушение права свободного передвижения (статья 97 Конституции ЛР:"Любой человек, на законном основании находящийся на территории Латвии, имеет право на свободное передвижение и выбор места жительства"), которые допускает Кабинет министров, издавший такие правила. Такая плата – это не только проявление нечестного отношения к жителям и гостям Латвии. За такими способами взимания денег часто скрываются непрозрачное расходование средств и высокие коррупционные риски», - указал Макреков.

По мнению автора инициативы существует множество других способов защиты зон особого режима - запрет на движение любого вида транспорта в этой зоне, запрет на транзитное движение, а также создание платных стоянок.

Как считает Макреков, существуют более или менее успешные, но определенно более честные способы взимания платы с тех, кто желает пользоваться благами зоны особого режима, не создавая неудобств для жителей и предпринимателей.