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Некая мамочка поделилась в соцсети Facebook историей о том, как ей помогли американские солдаты НАТО, пишет nra.lv.

"Стояла на кассе в адажском Lido с дочкой на руках. Радуясь еде, которую мы купили, ребенок начал ерзать и размахивать руками. Второй рукой я пыталась взять поднос и отнести к столу. Гадала, что выпадет из рук первым", - рассказала женщина.

Многие из посетителей Lido обратили внимание на то, что она пытается унести и поднос, и ребенка, пишет NRA. Пока другие наблюдали, подбежали американские солдаты и предложили помощь. Они не только донесли до стола поднос, но и принесли кресло для ребенка и даже успели повеселить малышку, рассказала женщина.

"Желаю нам всем вырастить такое доброе и отзывчивое новое поколение", - написала она.