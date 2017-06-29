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Ряд латвийских самоуправлений недоволен нынешним административно-территориальным делением страны и готов объединиться с другими самоуправлениями. Об этом в интервью Latvijas Avīze заявил бывший министр охраны среды и регионального развития Эдмунд Спруджс.

"Хорошо, что есть вещи, которые живут своей жизнью в независимости от желаний политиков. С тех пор, как я не в активной политике, не в статусе министра, у меня случаются разговоры с работниками самоуправлений в совсем другой тональности. Не могу называть имен, но в Латвии по меньшей мере несколько краев, которые готовятся к объединению. Они видят в этом логику и смысл. Немного страшно, что скажет общество, когда будет поднят флаг - мы присоединяемся к тем-то! - никто не хочет "отличиться" первым. Но ситуация говорит о том, что одной из проблем власти является ненормальное разделение территории. Я выступаю за объединение, но без давления. В идеале в Латвии должно быть около 30 краев, до этого нужно дожить", - сказал Спруджс.

Напомним, 1 июля 2009 года закончилась административно-территориальная реформа, по которой оставшееся от советского времени деление на районы и города республиканского подчинения сменилось новым. В настоящее время территория Латвии включает 110 краев и 9 республиканских городов.

Эдмунд Спруджс занимал должность министра охраны среды и регионального развития с 2011 по 2013 год.